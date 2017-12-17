Суд арестовал задержанного за взятки члена правления Eesti Raudtee Федоренко

Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.

Кроме Федоренко на время следствия арестовано и лицо, подозреваемое в даче взятки, подтвердила Государственная прокуратура.

КаПо задержала члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которого подозревают в получении взяток, сообщало в пятницу rus.err.ee.

Подозрения связаны с рабочими обязанностями Федоренко. Также задержан подозреваемый в даче взяток предприниматель и два человека, подозреваемых в способствовании взяточничеству.

Возбуждено уголовное дело по статьям о даче и получении взяток.