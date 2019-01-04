Суд арестовал подозреваемого в попытке убийства в Нарве

Вечером 2 января в квартире по улице Раху в Нарве 43-летний мужчина ударил ножом своего сверстника. Сегодня, 4 января, по решению суда он был арестован, сообщает rus.err.ee.
По данным Вируской окружной прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, он находится под наблюдением врачей, и его жизни ничего не угрожает.
На сегодняшний день установлено, что после нападения на потерпевшего подозреваемый не остался на месте происшествия и не оказал ему помощь.
Вместо этого он решил продолжать пить и направился в магазин, где пытался украсть бутылку водки и был задержан охранником.
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