04.01.2019, 20:15

Суд арестовал подозреваемого в попытке убийства в Нарве

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rus.delfi.ee
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Vägivald
VägivaldFoto: Tanel Meos

Вечером 2 января в квартире по улице Раху в Нарве 43-летний мужчина ударил ножом своего сверстника. Сегодня, 4 января, по решению суда он был арестован, сообщает rus.err.ee.

По данным Вируской окружной прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, он находится под наблюдением врачей, и его жизни ничего не угрожает.

На сегодняшний день установлено, что после нападения на потерпевшего подозреваемый не остался на месте происшествия и не оказал ему помощь.

Вместо этого он решил продолжать пить и направился в магазин, где пытался украсть бутылку водки и был задержан охранником.

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