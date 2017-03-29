Суд арестовал бизнесмена, подозреваемого в сокрытии налоговой обязанности

По ходатайству прокуратуры взят под стражу 31-летний мужчина, которого подозревают в сокрытии налоговой обязанности в крупном размере.

Согласно подозрению, будучи членом правления паевого товарищества, 31-летний строительный предприниматель при пособничестве своего бухгалтера и еще одного лица умышленно предоставлял налоговому администратору ложные данные в декларациях об обороте паевого товарищества с января 2016 года по январь 2017 года с целью уменьшения налоговой обязанности, чем скрыл налоговую обязанность, по первоначальным данным, на сумму более 190 000 евро.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, прокуратура решила ходатайствовать об аресте мужчины, поскольку речь идет о предпринимателе, который совершал налоговое преступление на протяжении длительного периода и, по негативному прогнозу, может продолжить совершать новые аналогичные преступления. "По оценке прокуратуры, находясь на свободе, подозреваемый может продолжить совершать новые аналогичные преступления, уклоняться от производства и устранить и уничтожить еще не собранные доказательства", — добавила Хлебникова.

Вируский уездный суд посчитал, что ходатайство прокурора обоснованно и взял мужчину под стражу.

За совершенное преступление ему может грозить штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Уголовное производство ведет следственный отдел Налогово-таможенного департамента под руководством Вируской окружной прокуратуры.