Суд арестовал африканца, который помогал ходатайствующим об убежище покинуть Эстонию

Полиция расследует необычный случай, когда ходатайствующим об убежище помогали незаконно покинуть Эстонию, пишет Eesti Ekspress.

В преступлении подозреваются африканец Ибрагим и еще один мужчина, гражданин Эстонии. Их подозревают в незаконной перевозке иностранцев через эстонскую границу. За это в случае признания виновным суд может наказать тюремным заключением до трех лет.

Согласно подозрению, мужчины купили десятку человек арабского и азиатского происхождения билеты для поездки в Финляндию или Германию. Использовавшие билеты пассажиры жили в Эстонии в центре размещения ходатайствующих об убежище. Они попросили убежища у эстонского государства, но уже получили отрицательный ответ или он вот-вот ожидался.

Сам Ибрагим незаконно находится в Эстонии с лета 2011-го. Он прибыл к нам на судне, вышедшем из Африки, из Кот-д’Ивуара. Судно перевозило какао-бобы, между которыми спрятался "заяц" Ибрагим. Сойдя на землю в Эстонии, Ибрагим подал ходатайство об убежище и виде на жительство, на которое получил отрицательный ответ. Полиция сделала мужчине предписание покинуть Эстонию. Ибрагим сам не уехал, и полиция не справилась с его высылкой. С документами и гражданством мужчины возникла неразбериха.

"Выслать не удается, потому что мы не знаем, куда его отправлять", — сказал Ekspress окружной прокурор Тоомас Томберг.

Поскольку у Ибрагима нет вида на жительство, он не может официально работать в Эстонии. До ареста мужчина нашел приют в исламском центре, расположенном в Таллинне, в Юлемисте.

В связи с уголовным расследованием Харьюский уездный суд недавно взял Ибрагима под стражу. Мужчину защищает назначенный ему адвокат Ярослав Радзивилл. Он сказал Ekspress, что клиент не совершал преступления.

"Ему очень тяжело там в тюрьме, поскольку он мусульманин, — описал Радзивилл страдания клиента. — В Таллиннской тюрьме не дают халяльную еду. Он говорит только по-французски. Он не понимает, почему именно его арестовали. Ему кажется, что его арестовали, потому что он иностранец".