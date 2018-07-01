Субботняя стрельба в Таллинне: прокуратура ходатайствует о взятии стрелка под стражу

Вчера в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.



Сегодня постаравший был выписан из больницы. Также он дал показания полиции. Прокуратура ходатайствует о взятии Сынаялга под стражу.



По словам очевидца, около бара стояла группа людей — они курили и разговаривали. "Между ними зашел спор и в какой-то момент появился пистолет, — рассказывает очевидец. — Все произошло очень быстро. Один выстрелил другому, по всей видимости, в плечо".



Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила, что согласно первоначальным данным, между двумя мужчинами завязалась драка. 34-летний мужчина достал из своей машины пистолет и выстрелил в руку 26-летнего молодого человека.



Стрелявший был задержан и доставлен в полицейский участок, пострадавший в больнице. Место происшествия было оцеплено, там работали криминалисты. У открывшего огонь мужчины есть действующее разрешение на огнестрельное оружие.



Детали происшествия будут установлены в ходе расследования.