16.09.2018, 10:19

Суббота в полицейской хронике: 9 пострадавших в ДТП, 31 алководитель


rus.delfi.ee
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Суббота в полицейской хронике: 9 пострадавших в ДТП, 31 алководитель
Foto: Anni Õnneleid

По данным Департамента полиции и погранохраны, за минувшие сутки в Эстонии произошли 4 тяжелые аварии, в результате которых пострадали 9 человек. В субботу на дорогах был также задержан 31 водитель с признаками алкогольного опьянения.

В субботу, 15 сентября, в 11:05 в волости Хальяла в уезде Ляэне-Вирумаа на 17-м км шоссе Вызу-Верги-Сёэаугу произошла авария с мотоциклом Triumph, 50-летний водитель которого при совершении виража выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 70-летний водитель. Мотоциклист доставлен в Северо-эстонскую региональную больницу.

В 15:36 произошло ДТП в волости Эльва Тартуского уезда, где на проселочной дороге в деревне Тильга 26-летний водитель BMW съехал на поле, чтобы подрифтить (езда с заносом задней оси). В результате автомобиль 3 раза перевернулся через крышу. Скорая доставила водителя и 29-летнего пассажира в клинику ТУ. В машине находилось еще четверо пассажиров, которых медики осмотрели на месте происшествия. Никто из находившихся в BMW людей, не был пристегнут ремнями безопасности.

В 17:00 авария произошла в Таллинне, напротив дома по адресу Ыйсмяэ теэ,105. По первоначальным данным, управлявшая автомобилем Škoda Rapid 63-летняя женщина на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на переходившую дорогу 61-летнюю женщину. Пешеход была доставлена Северо-эстонскую региональную больницу.

В 17:32 было зафиксировано ДТП в Таллине на ул.Эрика,13, где по первоначальным данным 8-летний мальчик катался на велосипеде и упал. Мальчика отвезли в Таллиннскую детскую больницу.

Угнаны 2 автомобиля

В субботу в сфере ответственности Лыунаской префектуры полиции были зафиксированы угоны автомобиля марки Opel Vectra темно-серого цвета, 2000-го года выпуска, с номерами 670TFT, а также машины марки Toyota Prius темно-красного цвета, 2012-го года выпуска, с номерами 223MHJ.

На территории Пыхъяской префектуры был найден черный мотороллер Keeway RY6 2012-го года выпуска.

Сегодня полицейские патрули совершают рейды на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Tallinn Hockey weekend
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