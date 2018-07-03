Стрелявший в субботу в Таллинне мужчина взят под стражу

Пыхьяская окружная прокуратура сообщила, что Таави Сынаялг, подозреваемый в стрельбе в центре Таллинна, взят под стражу на время предварительного следствия на максимально дозволенный законом срок — два месяца.

Напомним, как развивались события.

В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а сегодня по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В субботу в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.