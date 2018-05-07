07.05.2018, 17:10

Стрелявший в сторону полицейских из сигнального пистолета мужчина взят под стражу

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rus.delfi.ee
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Stardipüstol
StardipüstolFoto: Ilmar Saabas

На прошлой неделе было проведено задержание подозреваемого в совершении наркопреступления мужчины. В ходе задержания подозреваемый выстрелил в сторону выполнявших служебные обязанности полицейских службы по борьбе с организованной преступностью и наркопреступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры, вследствие чего один полицейский получил легкие повреждения.

5 мая прокуратура ходатайствовала в суде о взятии задержанного мужчины под стражу. Суд ознакомился с материалами уголовного дела и удовлетворил ходатайство, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

3 мая в 15.55 в Таллинне в зеленой зоне между улицами Кари и Рандла было произведено задержание 38-летнего мужчины, о котором полиция получила информацию, что он может быть связан с незаконным оборотом фентанила. В ходе задержания мужчина оказал полицейским сопротивление и пытался скрыться. Он вытащил из-под куртки похожий на револьвер предмет и выстрелил в сторону полицейских.

"Было произведено несколько выстрелов, один из полицейских получил легкие повреждения. Медицинской помощи ему не потребовалось. Позже выяснилось, что выстрелы были произведены из сигнального револьвера, — прокомментировала уголовное дело руководитель досудебного делопроизводства, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мари Вунк. — Так как это серьезный случай, в котором человек не подчинился распоряжениям полиции и совершил на полицейских нападение, это стало основанием для подачи в суд ходатайства о взятии лица под стражу".

Харьюский Уездный суд дал разрешение для взятии мужчины под стражу.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сказал, что это была очень опасная ситуация. "Учитывая обстоятельства происшествия, все закончилось хорошо, так как последствия могли быть другими. Любое пневматическое оружие, стартовые пистолеты и макеты оружия очень похожи на настоящее оружие, поэтому ситуация могла перерасти в перестрелку. Хорошо, что этот случай закончился для полицейского лишь легкими повреждениями", — сказал полицейский.

По словам Оясоо, люди, у которых есть оружие или похожие на оружие предметы, должны носит их скрыто. "Открытое ношения оружия, размахивание им может вызвать в окружающих страх. Открытого ношения оружия и похожих на оружие предметов следует избегать", — сказал Юхан Оясоо.

ТОП

В последнее время в Харьюмаа значительно выросло число нападений, в которых пострадавшим угрожают оружием. В большинстве случаев это было не огнестрельное, а пневматическое оружие, которое очень похоже на огнестрельное оружие. Люди должны осознавать, что угрожать кому-то пневматическим оружием или целиться в кого-то — это наказуемое деяние.

Некоторые примеры:

Харьюский уездный суд признал виновным 38-летнего мужчину в том, что 8 августа 2017 года он стоял на проезжей части напротив магазина и направил пневматический пистолет "Макаров" в сторону проезжавшего автомобиля BMW. Суд вынес ему в качестве наказания 4 месяца реального тюремного заключения.

Харьюский уездный суд признал виновным 31-летнего мужчину в том, что 11 февраля этого года он совершил выстрел из пневматического пистолета в автобусе. Пару дней спустя он, находившись в одном из заведений общепита, направил пневматический пистолет в сторону одного из посетителей. Суд вынес в качестве наказания условное тюремное заключение и направил его на прохождение социальной программы.

Харьюский уездный суд признал виновным 28-летнего мужчину в том, что 5 ноября 2017 года, находясь в парке, он целился из стартового пистолета в трех человек и угрожал им прострелить колени и головы. Суд вынес в качестве наказания условное тюремное заключение и обязал его соблюдать требования по проверке со стороны чиновника по криминальному надзору.

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