Стрелявший в охранников в Копли 75-летний мужчина надолго сядет в тюрьму

Сегодня Харьюский уездный суд назначил Александру Якименко, который летом прошлого года стрелял в двух охранников на улице Лийнивахе в Копли, наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
75-летнего Якименко признали виновным в незаконном использовании огнестрельного оружия и попытке убийства. Кроме того, мужчина обязуется оплатить процессуальные расходы в размере 11 542 евро и выплатить потерпевшим 11 169 евро.
Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. Когда он вошел в одной из зданий, то попал на камеру видеонаблюдения, от чего сработала сигнализация.
На место прибыли два охранника, один из них вошел внутрь здания, а второй остался ждать снаружи. Когда Якименко увидел в доме охранника, он попытался сбежать через окно, но снаружи его поймал второй охранник. После этого Якименко, который раньше работал в Таллиннской тюрьме оружейником, вынул револьвер и выстрелил охраннику в живот.
К тому моменту из дома выбежал другой охранник и бросился к Якименко с криком "стоять!", после чего тоже получил выстрел в живот. Охранник упал на вора, и тот выстрелил в третий раз, когда револьвер уже упирался в тело охранника.
Раненные охранники ослабили хватку и это позволило вору сбежать. На месте преступления Якименко оставил испачканную в крови куртку и свою сумку. Охранники же сами вызвали себе скорую помощь.
Почти через неделю, 7 июля, Якименко был задержан в Латвии. Он направлялся на Украину, чтобы якобы остаться там жить. После его задержания в связанных с мужчиной двух площадях было найдено более 8500 различных частей оружия, в том числе около 7700 патронов, граната, сигнальная ракета, 40 граммов пороха и 4 револьвера, на ношение которых у него не имелось разрешения.
Во время расследования выяснилось, что различные детали оружия Якименко заполучил, когда его уволили с должности оружейника в Таллиннской тюрьме. Инвентарь списали и мужчина просто забрал его себе. У него и тогда не имелось разрешения на ношение оружия. Патроны же он накопил в течение долгого времени, так как ему выдавалось по 100 патронов в день для стрельбы в тире.
Ранее Якименко не наказывался в уголовном порядке.