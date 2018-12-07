Стрелявший в охранников в Копли 75-летний мужчина надолго сядет в тюрьму

75-летнего Якименко признали виновным в незаконном использовании огнестрельного оружия и попытке убийства. Кроме того, мужчина обязуется оплатить процессуальные расходы в размере 11 542 евро и выплатить потерпевшим 11 169 евро.

Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. Когда он вошел в одной из зданий, то попал на камеру видеонаблюдения, от чего сработала сигнализация.

На место прибыли два охранника, один из них вошел внутрь здания, а второй остался ждать снаружи. Когда Якименко увидел в доме охранника, он попытался сбежать через окно, но снаружи его поймал второй охранник. После этого Якименко, который раньше работал в Таллиннской тюрьме оружейником, вынул револьвер и выстрелил охраннику в живот.

К тому моменту из дома выбежал другой охранник и бросился к Якименко с криком "стоять!", после чего тоже получил выстрел в живот. Охранник упал на вора, и тот выстрелил в третий раз, когда револьвер уже упирался в тело охранника.