Стрелка из Ахтме частично оправдали, сочтя, что попытки убийства не было

Тартуский окружной суд частично отменил приговор Вируского уездного суда от 25 мая, по которому Андрея Барабаша (40), летом прошлого года стрелявшего у бара в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, признали виновным в попытке убийства, сообщает rus.err со ссылкой на ”Северное побережье”.

Окружной суд оправдал его по обвинению в попытке убийства из-за недоказанности вины.

Однако суд второй инстанции признал Барабаша виновным в грубом нарушении общественного порядка и приговорил его к лишению свободы на пять лет, и к ним добавились еше полтора года условного заключения по прежнему приговору суда за незаконное обращение с оружием, в то время как изначально срок наказания был более девяти лет.

В ночь на 9 июля 2016 года Барабаш вместе с друзьями сидел в баре Risti, расположенном в Ахтме, и в какой-то момент там произошел инцидент, когда один из мужчин толкнул одну из девушек — она упала и повредила ногу. Вызванная на место скорая увезла пострадавшую в больницу.

Спустя какое-то время к бару явились двое близких пострадавшей, и между компаниями началась перебранка, продолжившаяся на улице, а за ней последовала стрельба, и одна из выпущенных в землю пуль попала в спину пострадавшего, нанеся легкое ранение — все зафиксировали камеры наблюдения.