Стрельба в Пирита: хозяин квартиры пришел требовать долг, арендатор не соглашался платить

Вчера до полудня живущий под квартирой выстрелившего из оружия мужчины сосед занимался своими повседневными делами. Он рассказал, что позавчера вечером ненадолго ходил в магазин купить молока и оставил ребенка учить к контрольной работе, когда в промежутке раздался выстрел в расположенной прямо над головой дочери квартире. "Нельзя даже на минуту выйти в магазин, сразу случается что-нибудь", — объяснил сосед.

В дом с семью квартирами стрелок, 35-летний мужчина с юридическим образованием, переехал в июне. Он с июня снимал симпатичную двухкомнатную квартиру, которую в свою очередь три года назад купили в сособственность пожилая женщина и ее 48-летний сын. Последнему и выстрелили в ногу, когда он пришел востребовать долг за аренду, который живший в квартире 35-летний мужчина не соглашался выплатить.

"При переезде я видел троих мужчин, которые тащили наверх в его квартиру большой оружейный шкаф", — пояснил сосед снизу. В таком маленьком районе, где между собой держат связь в группе в соцсети, естественно интересоваться соседями — помимо имен, знают и то, где соседи работают, как зовут их детей и собак, и при встрече разговаривают во дворе. Но арендатор держался особняком и выглядел одиноким, вечеринки он не устраивал, и подружек не замечали.

Но зато, переехав, он завесил окна своей квартиры черными мешками для мусора, чтобы не проходил свет. В подъезде якобы неоднократно чувствовали запах конопли.