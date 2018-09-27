27.09.2018, 07:01

Стрельба в Пирита: хозяин квартиры пришел требовать долг, арендатор не соглашался платить

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Хелийз Немсицверидзе
Хелийз Немсицверидзе
 
EST 20
Padriku tee 7
Padriku tee 7Foto: Andres Putting

На тихой Падрику теэ позавчера 35-летний мужчина выстрелили в ногу другому, 48-летнему мужчине. В построенном до бума районе многоквартирных домов в Пирита услышанный выстрел напугал соседей, и еще до полуночи сновавшие на месте происшествия криминалисты побуждали плотнее закрывать двери квартир.

Вчера до полудня живущий под квартирой выстрелившего из оружия мужчины сосед занимался своими повседневными делами. Он рассказал, что позавчера вечером ненадолго ходил в магазин купить молока и оставил ребенка учить к контрольной работе, когда в промежутке раздался выстрел в расположенной прямо над головой дочери квартире. "Нельзя даже на минуту выйти в магазин, сразу случается что-нибудь", — объяснил сосед.

В дом с семью квартирами стрелок, 35-летний мужчина с юридическим образованием, переехал в июне. Он с июня снимал симпатичную двухкомнатную квартиру, которую в свою очередь три года назад купили в сособственность пожилая женщина и ее 48-летний сын. Последнему и выстрелили в ногу, когда он пришел востребовать долг за аренду, который живший в квартире 35-летний мужчина не соглашался выплатить.

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"При переезде я видел троих мужчин, которые тащили наверх в его квартиру большой оружейный шкаф", — пояснил сосед снизу. В таком маленьком районе, где между собой держат связь в группе в соцсети, естественно интересоваться соседями — помимо имен, знают и то, где соседи работают, как зовут их детей и собак, и при встрече разговаривают во дворе. Но арендатор держался особняком и выглядел одиноким, вечеринки он не устраивал, и подружек не замечали.

Но зато, переехав, он завесил окна своей квартиры черными мешками для мусора, чтобы не проходил свет. В подъезде якобы неоднократно чувствовали запах конопли.

Жильцы расположенных через дорогу от детского сада Падрику многоквартирных домов заметно обеспокоены случившимся. Помимо того, что размахивание оружием не является обычным делом, вчера после случившегося на месте происшествия до полуночи сновали полицейские. "Они приехали сюда так быстро, за минуты были на месте как скорая помощь, так и полиция", — описывает член правления квартирного товарищества домов. Он три года назад занимался продажей квартиры, поэтому в курсе ее дальнейшей судьбы. В промежутке в квартире якобы жили всего несколько человек, за три года в общей сложности двое-трое.

После стрельбы на месте происшествия еще долго сновали криминалисты и следователи. Еще до того, как стрелявшего мужчину успели увезти, прибыл его адвокат. "Я адвокат, я должен здесь быть!" — якобы сказал он соседям, когда они во имя ночного покоя попросили перенести беседы из подъезда в другое место.

После ночных событий к утру тишина на улице Падрику восстановилась. Ночью от случившегося оставались только лужи крови на земле, которые предоставили уборщику. Пострадавший 48-летний мужчина вышел позавчера из многоквартирного дома, конечно, не на своих ногах, но во всех отношениях адекватным.

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