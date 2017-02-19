Стрельба в Metropol: полиция забыла сообщить о задержании еще одного подозреваемого

2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. Полиция разыскивала троих мужчин. О задержании вторго из них сообщили 6 февраля, а вот о задержании первого на следующий день после инцидента сообщить забыли.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк уточнил, что после стрельбы, основываясь на изначальной информации, полиция начала поиск троих мужчин. Для помощи в поисках двух мужчин полиция обратилась к СМИ, забыв уточнить, что же случилось с третьим подозреваемым.

Оказывается, первого из подозреваемых задержали уже на следующий день после стрельбы, 3 февраля. Второго подозреваемого задержали 6 февраля. Полиция сообщает, что обоих мужчин допросили, и одному из них запретили покидать место жительства. Пострадавший также был допрошен после того, как он вышел из больницы.

Полиция продолжает поиски третьего подозреваемого, который как раз и стрелял в пострадавшего.

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2 февраля около 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в расположенном центре Таллинна на улице Розени отеле произошла стрельба. По первоначальным данным, стреляли из предмета, похожего на оружие. 45-летний мужчина получил ранение в ногу. Жизнь пострадавшего вне опасности, его доставили в больницу.

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саскии Каськ, возможные подозреваемые и участвовавшие в конфликте мужчины — это люди, ранее совершавшие преступления.

По данным Eesti Päevaleht, речь идет о попытке захвата власти в преступном мире, а желающими прийти к власти являются ”воры в законе” из Грузии.