Стрельба в центре Брюсселя: двое раненых

Инцидент произошел рядом с одним из баров на улице Круа де фер, которая расположена в нескольких минутах ходьбы от Королевского дворца, Музея изящных искусств и здания Палаты представителей парламента.

В воскресенье в бельгийской столице проходит "день без автомобиля", передвигаться по улицам разрешено только транспортным средствам экстренных служб.

Подробности в материале РИА Новости.