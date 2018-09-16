16.09.2018, 16:13

Стрельба в центре Брюсселя: двое раненых

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rus.delfi.ee
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Place de la Bourse
Place de la BourseFoto: Madis Veltman

Стрельба произошла в воскресенье утром на одной из улиц в центре бельгийской столицы, два человека получили ранения, нападавших ищет полиция, сообщает портал РИА Новости со ссылкой на представителя отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер.

Инцидент произошел рядом с одним из баров на улице Круа де фер, которая расположена в нескольких минутах ходьбы от Королевского дворца, Музея изящных искусств и здания Палаты представителей парламента.

В воскресенье в бельгийской столице проходит "день без автомобиля", передвигаться по улицам разрешено только транспортным средствам экстренных служб.

Подробности в материале РИА Новости.

Tallinn Hockey weekend
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