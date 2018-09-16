Стрельба в центре Брюсселя: двое раненых

Стрельба произошла в воскресенье утром на одной из улиц в центре бельгийской столицы, два человека получили ранения, нападавших ищет полиция, сообщает портал РИА Новости со ссылкой на представителя отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер.
Инцидент произошел рядом с одним из баров на улице Круа де фер, которая расположена в нескольких минутах ходьбы от Королевского дворца, Музея изящных искусств и здания Палаты представителей парламента.
В воскресенье в бельгийской столице проходит "день без автомобиля", передвигаться по улицам разрешено только транспортным средствам экстренных служб.
Подробности в материале РИА Новости.