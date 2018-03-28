28.03.2018, 11:02

Стрельба на площади Вабадузе: уголовное производство прекращено

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rus.delfi.ee
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Vabaduse väljakul tulistati noaga politseid rünnanud meest
Vabaduse väljakul tulistati noaga politseid rünnanud meestFoto: Andres Putting

В конце октября прошлого года в Таллинне на площади Вабадузе 33-летний Яанус Кяэрманн с двумя ножами напал на полицейских, которые сделали предупредительные выстрелы из служебного оружия и после этого выстрелили в мужчину. Раненый Кяэрманн умер в тот же день в больнице. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начали уголовное производство, которым руководила Пыхьяская окружная прокуратура. На сегодняшний день прокуратура решила прекратить производство, то есть в действиях полицейских никаких нарушений не обнаружено.

Постановление о прекращении производства можно еще в течение 10 дней обжаловать в Госпрокуратуру, до тех пор оно не вступит в силу.

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