Стрельба на площади Вабадузе: уголовное производство прекращено

Vabaduse väljakul tulistati noaga politseid rünnanud meest Foto: Andres Putting

В конце октября прошлого года в Таллинне на площади Вабадузе 33-летний Яанус Кяэрманн с двумя ножами напал на полицейских, которые сделали предупредительные выстрелы из служебного оружия и после этого выстрелили в мужчину. Раненый Кяэрманн умер в тот же день в больнице. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начали уголовное производство, которым руководила Пыхьяская окружная прокуратура. На сегодняшний день прокуратура решила прекратить производство, то есть в действиях полицейских никаких нарушений не обнаружено.