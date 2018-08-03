03.08.2018, 11:33

Стрельба на мосту в Ласнамяэ: выстрелов было как минимум шесть, подозреваемый — работник Tallinna Teede AS

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дополнено в 13:23
rus.delfi.ee
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Стрельба на мосту в Ласнамяэ: выстрелов было как минимум шесть, подозреваемый — работник Tallinna Teede AS
PolitseiFoto: Rauno Volmar

Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.

Предполагается, что сначала мужчина будет заключен под стражу на срок до двух месяцев.

Согласно предъявленному подозрению, между двумя мужчинами произошел конфликт.

По имеющимся данным, потерпевший ударил подозреваемого в область виска, на что подозреваемый взял зарегистрированный на его имя пистолет Glock и выстрелил сначала в воздух, а затем в направлении потерпевшего.

В результате случившегося потерпевший получил серьезные ранения и по-прежнему находится в больнице.

Окружной прокурор Диана Хелила, ведущая досудебное расследование, сказала, что причина возникшего между двумя мужчинами конфликта до сих пор неизвестна. ”Подозреваемый, 28-летний мужчина, отказался от дачи показаний”, — сказал прокурор.

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”На данный момент известно, что выстрелов было как минимум шесть. Личность потерпевшего установлена. Это 35-летний мужчина. Насколько нам известно, мужчины между собой знакомы не были. Сбор улик продолжается”, — добавила окружной прокурор Диана Хелила.

По имеющейся информации, стрелявший производил на мосту дорожные работы. Пока неизвестно, стал ли кто-то из его коллег свидетелем инцидента.

Председатель правления Tallinna Teede AS Юри Лялль подтвердил Delfi, что стрелявший являлся работником Tallinna Teede AS. На вопрос о том, знал ли работодател, что мужчина владеет оружием и носит его с собой на работу, Лялль, ссылаясь на следствие, не ответил. От более подробных комментариев он также отказался.

Поскольку подозреваемый ранее в уголовном порядке не наказывался, прокуратура считает, что поскольку речь идет о тяжком преступлении, то подозреваемого следует заключить под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье ”попытка убийства”. Досудебное расследование ведет Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

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