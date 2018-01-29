Стрельба на Коплиских линиях: хотел ли Александр убить охранников?

Адвокат 75-летнего Александра Валдимир Садеков ищет вопрос на ответ, почему во время праздника песни и танца его клиент застрелил в Копли двух охранников.

Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. В это время в Таллинне проходило шествие по случаю Молодежного праздника песни и танца. Объект находился под наблюдением и на место прибыли два охранника, в которых Александр и выстрелил. Оба охранника получили серьезные ранения. Александр с места происшествия сбежал и был задержан 7 июля в Латвии. В связанных с мужчиной помещениях было найдено много различных частей оружия и около 7700 патронов. По словам прокурора, много лет назад Александр работал в Таллиннской тюрьме оружейником.

Прокурор обвиняет Александра в двух покушениях на убийство. В случае обвинительного приговора его может ждать длительное заключение.

”Выстрел мог произойти импульсивно”, — сказал Садеков в Харьюском уездном суде на прошлой неделе. По словам адвоката, его клиент ”неожиданно увидел двух человек, которые на него напали”. Он не успел понять, что должен был делать. ”Почему он так отреагировал? Хотел ли он их убить? И если он хотел их убить, то никто не помешал бы ему произвести еще много выстрелов”, — сказал Садеков.



По словам Садекова, Александр — мастер по стрельбе, поэтому, помимо прочего, важно выяснить, почему он в ходе инцидента выстрелил себе в руку. Это, по оценке Садекова, помогло бы понять, что в это время происходило в голове его клиента. Для этого можно было бы привлечь врача или психолога. Садеков сослался на недавний процесс над полицейским, который обвинялся в том, что застрелил человека. На том процессе в качестве свидетеля был привлечен профессор кафедры когнитивной и правовой психологии Тартуского университета Талис Бахманн. Во многом благодаря его анализу Таллиннский окружной суд признал полицейского невиновным.

Окружной прокурор Катрин Пяртлас высказалась против привлечения экспертов. По ее словам, мужчина стрелял из самодельного оружия, которое могло не работать так безупречно, как заводское. Также он мог находиться в замешательстве.

Судья Пирет Лийво привлечение эксперта одобрила.