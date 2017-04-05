Странное совпадение: заброшенный дом в Каламая поджогли прямо перед реновацией

Согласно первоначальным данным, дом на улице Соо в Таллинне, который должен был вскоре пройти реновацию, загорелся в результате поджога, что подтвердила Пыхьяская префектура.

3 апреля к дому по адресу Соо, 7 в Каламая полиция выезжала три раза. Сначала поступило сообщение в 18:30 о компании молодежи в заброшенном доме. В итоге полиция попросила группу из десяти несовершеннолетних покинуть здание. Нарушений обнаружено не было.

Второй вызов поступил около 20:00, когда жители дома напротив сообщили о вандализме — кто-то разбивал окна. Полиция проверила здание, но никого не нашла. Третий же вызов был в 21:00, когда поступило сообщение о пожаре.

Представитель фирмы-застройщика Тармо Валдре тоже уверен, что это был поджог. По его словам, на получение разрешения на строительство у него ушло 1,7 лет. Теперь же, прямо перед тем, как должны были начаться строительные работы, здание загорелось.

"Очень странное совпадение", — считает он и отмечает, что здание застраховано не было.