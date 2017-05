Страховая фирма: в мае резко учащаются проникновения в дома

Статистика последних пяти лет If Kindlustus показывает, что каждый год весной заметно увеличивается количество проникновений в дома. Если в зимние месяцы сообщают примерно о десяти случаях, то в мае и в период летних отпусков периодически уже о 30 проникновениях в месяц, сообщает страховая фирма.

По словам руководителя отдела ущербов имуществу If Kindlustus Пирет Йыхвик, стоит задуматься о предотвращении воровства именно сейчас, до начала летних отпусков, когда чаще находятся вдали от дома на дачах, в путешествиях или занимаясь спортом на улице.

"Воры часто наблюдают за поведением людей и знают, когда лучшее время для действий. Например, когда вся семья пакует в пятницу вещи и все выходные проводит на даче. Или когда отправляются всего лишь покататься на велосипеде и забывают хорошо запереть двери”, — добавила Йыхвик.

Обычно проникают через окно и чаще всего из домохозяйств воруют бытовую технику и ценные предметы. Перед летом увеличивается частота воровства вынесенных из домов газонокосилок, триммеров и различных инструментов. Также лёгкой добычей воров становятся оставленные на видном месте во дворе после мытья автомобиля аппараты для мойки под давлением.

"Но были случаи, когда воры уносили со двора дома или балкона квартиры развешенное там для просушки бельё, предпочитая одежду дорогих брендов”, — озвучила Йыхвик.

7 советов If Kindlustus как защитить летом свой дом и имущество

1. Если у Вас есть хорошие замки и сигнализация, не забывайте из использовать. Даже выходя на короткое время, например, для занятий спортом, закрывайте как следует двери и окна и ставьте дом на охрану.

2. Позаботьтесь о том, чтобы все члены семьи знали, как содержать дом в безопасности. Объясните также детям, как проверять, закрыты ли замки и пользоваться сигнализацией.

3. Не оставляйте дома на виду у воров ценные предметы, которые легко унести, например, мобильные телефоны, ноутбуки, украшения или ключи от автомобиля.

4. Во дворе всегда убирайте велосипеды, дорогую садовую технику и инструменты после использования в запираемый сарай, чтобы они не оставались на ночь на улице.

5. Не делитесь в социальных сетях открыто своими долгими планами путешествий и информацией, что в данный момент находитесь далеко от дома. Точно не стоит выставлять, например, в Facebook фотографии дома, на которых видно номер дома или обстановку дома. Важно, чтобы об этом знали и дети.

6. Будучи в долгом путешествии, договоритесь с соседями, чтобы следили за Вашим домом, регулярно опустошали почтовый ящик, при возможности косили траву и включали наружное освещение, чтобы на выдавать ворам подсказки об отсутствии семьи дома.

7. Застрахуйте свой дом и домашнее имущество. Договор страхования не поможет предотвратить несчастье, но очень поможет в случае несчастья.

В 2016 году If Kindlustus сообщили о 274 ущербах из-за проникновения и If возместил в прошлом году таких ущербов на 278 000 евро. В прошлом году If Kindlustus выплатил почти за 1700 случаев ущерба возмещений более, чем на 4,38 миллионов евро. 30% застрахованных в Эстонии домов застрахованы в If.