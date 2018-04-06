06.04.2018, 09:27

Страховая фирма: с приходом весны растет число повреждений стекол автомобилей


rus.delfi.ee
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Tuuleklaas
Foto: Ilmar Saabas

С приходом теплой погоды и таянием снега на дорогах появились знакомые каждому водителю весенние выбоины. Поскольку на дорогах также больше чем обычно гравия и камней, то растет число повреждений стекол автомобилей.

На сегодняшний день в ERGO зарегистрировано уже почти 800 повреждений стекол автомобилей и выплачено возмещений на сумму в размере около 300 000 евро. Основной причиной повреждений является попавший в лобовое стекло камень, вылетевший из-под колёс едущей впереди машины.

”После таяния снега и колебаний температуры, весной на дорогах становится больше выбоин, и камни попадают под колёса автомобилей чаще обычного. Поскольку светлого времени суток становится больше, и на дорогах как правило нет снега, то растут и скорости. Под влиянием всех этих факторов и повреждаются стёкла автомобилей”, — сказал руководитель группы по транспортному ущербу страховой фирмы ERGO Райн Томингас.

Чтобы избежать возникновения ущерба нужно строго придерживаться максимально разрешенной скорости и держать достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. ”Особенно внимательным нужно быть при движении за крупногабаритными автомобилями, потому что было несколько случаев, когда, помимо камней из-под колес, с крыши впереди идущего грузовика на лобовое стекло автомобиля падал большой кусок льда”, е сказал Томингас.

Средняя сумма ущерба по каско из-за попадания в яму на дороге достигает 1100 евро, но несмотря на это Райн Томингас отмечает, что общее число таких ущербов пока что довольно небольшое. Во многом это может быть связано с тем, что водители не обращаются в страховую фирму из-за незнания. ”Важно правильно оформить происшествие. В случае, если автомобиль получает повреждения из-за того, что проехал по неотмеченной дорожной яме, то на место нужно также вызвать полицию, которая зафиксирует происшествие”, — пояснил Томингас.

Если у автомобиля есть страхование каско, то на основании этого будет возмещена сумма ущерба, превышающая собственную ответственность. Если дорожная яма была не отмечена и происшествие было зафиксировано полицией, то сумму собственной ответственности можно в последствии востребовать с владельца дороги, которым в большинстве случаев является местное самоуправление. Также у страховой фирмы есть право предъявить владельцу дороги требование в размере выплаченного страхового возмещения.

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