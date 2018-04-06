Страховая фирма: с приходом весны растет число повреждений стекол автомобилей

С приходом теплой погоды и таянием снега на дорогах появились знакомые каждому водителю весенние выбоины. Поскольку на дорогах также больше чем обычно гравия и камней, то растет число повреждений стекол автомобилей.

На сегодняшний день в ERGO зарегистрировано уже почти 800 повреждений стекол автомобилей и выплачено возмещений на сумму в размере около 300 000 евро. Основной причиной повреждений является попавший в лобовое стекло камень, вылетевший из-под колёс едущей впереди машины.

”После таяния снега и колебаний температуры, весной на дорогах становится больше выбоин, и камни попадают под колёса автомобилей чаще обычного. Поскольку светлого времени суток становится больше, и на дорогах как правило нет снега, то растут и скорости. Под влиянием всех этих факторов и повреждаются стёкла автомобилей”, — сказал руководитель группы по транспортному ущербу страховой фирмы ERGO Райн Томингас.

Чтобы избежать возникновения ущерба нужно строго придерживаться максимально разрешенной скорости и держать достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. ”Особенно внимательным нужно быть при движении за крупногабаритными автомобилями, потому что было несколько случаев, когда, помимо камней из-под колес, с крыши впереди идущего грузовика на лобовое стекло автомобиля падал большой кусок льда”, е сказал Томингас.