Столкнувшиеся с материальными трудностями наркоторговцы вынудили своего ”клиента” взять для них кредит

Кристину Белову (22) и Артура Хювенена (28) объединяли не только теплые чувства друг к другу, но и любовь к дурманящим веществам, пишет Õhtuleht.

Чуть более года назад пара запустила в Тарту ”бизнес” по продаже амфетамина, но ожидаемой прибыли не получилось, поэтому весной прошлого года было решено взять кредит на имя наркозависимого Мадиса, который время от времени у них отоваривался.

Для большей сговорчивости последнего ему вкололи наркотик и запугали физической расправой.

”Наркозависимые общаются для получения веществ с людьми, для которых совершение преступлений является стилем жизни и которые привыкли любым способом получать желаемое”, — прокомментировала прокурор Яане Паюс.