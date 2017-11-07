Столкновение грузовика и легкового автомобиля привело к образованию дорожных пробок на Мяннику теэ в Таллинне

Сегодня вечером в Таллинне, на перекрестке Мяннику теэ и улицы Валдеку, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, создав масштабную пробку.
Около 16.30 в Центр тревоги сообщили о столкновении легкового автомобиля и грузовика на пересечении Мяннику теэ и улицы Валдеку”, — сказал Delfi пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк.
В ДТП люди не пострадали, но было нарушено дорожное движение, образовались пробки.
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