07.11.2017, 18:07

Столкновение грузовика и легкового автомобиля привело к образованию дорожных пробок на Мяннику теэ в Таллинне


rus.delfi.ee
EST
Liiklusõnnetus Männikul
Liiklusõnnetus MännikulFoto: Delfi lugeja

Сегодня вечером в Таллинне, на перекрестке Мяннику теэ и улицы Валдеку, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, создав масштабную пробку.

Около 16.30 в Центр тревоги сообщили о столкновении легкового автомобиля и грузовика на пересечении Мяннику теэ и улицы Валдеку”, — сказал Delfi пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк.

В ДТП люди не пострадали, но было нарушено дорожное движение, образовались пробки.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии