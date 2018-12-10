10.12.2018, 19:55

Столкновение автобуса и такси нарушило движение на Акадеэмиа теэ

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
AlarmsõidukidFoto: Eero Vabamägi

Сегодня около 18:10 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне у дома по адресу Акадеэмиа теэ, 38, где столкнулись автобус и такси, сообщила Пыхьяская префектура.

В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю такси и упавшей в автобусе при столкновении женщине.

Движение общественного транспорта на месте происшествия остановилось, движение автомобилей полиция перенаправляла и регулировала. Движение в обоих направлениях восстановили к 19:40.

Из-за чего произошло ДТП и все остальные обстоятельства случившегося уточняются.

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