Столкновение автобуса и такси нарушило движение на Акадеэмиа теэ

Сегодня около 18:10 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне у дома по адресу Акадеэмиа теэ, 38, где столкнулись автобус и такси, сообщила Пыхьяская префектура.
В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю такси и упавшей в автобусе при столкновении женщине.
Движение общественного транспорта на месте происшествия остановилось, движение автомобилей полиция перенаправляла и регулировала. Движение в обоих направлениях восстановили к 19:40.
Из-за чего произошло ДТП и все остальные обстоятельства случившегося уточняются.
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