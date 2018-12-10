Столкновение автобуса и такси нарушило движение на Акадеэмиа теэ

В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю такси и упавшей в автобусе при столкновении женщине.

Движение общественного транспорта на месте происшествия остановилось, движение автомобилей полиция перенаправляла и регулировала. Движение в обоих направлениях восстановили к 19:40.

Из-за чего произошло ДТП и все остальные обстоятельства случившегося уточняются.