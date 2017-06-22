Статистика: главные причины несчастных случаев в Иванову ночь — спорт и падения

Статистика If Kindlustus за последние пять лет показывает, что дни празднования Иванова дня самые распространенные несчастные случаи происходят при обычных летних условиях, занимаясь на улице спортом или передвигаясь на природе, собщает страховая фирма.

В течение пяти лет в If зарегистрировано 164 случившихся в Ивановы дни несчастных случая. При занятиях спортом, падениях и прыжках в воду самыми распространенными травмами являются переломы и вывихи рук и ног.

Средний размер ущерба, произошедшего в Иванов день, несчастного случая составляет 160 евро. Одним из самых больших выплаченных возмещений было 1137 евро за возникшую при прыжке в воду травму.

В прошлом году за время Ивановых дней в If Kindlustus сообщили о 33 несчастных случаях, которые произошли как с детьми, так и со взрослыми. 15 из них были связаны с занятиями спортом, в основном при игре в футбол, в 10 случаях причиной были спотыкания и падения.

Также были травмы при использовании садовых инструментов и резаные раны. В прошлом году был один случай закончившийся ожогами, когда при поджоге костра произошел взрыв, потому что древесина была заранее пропитана маслом.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, опасность возникновения травм больше летом, т.к. у людей больше свободного времени и растет активность.

"В связи с Ивановыми днями можно подумать, что большинство несчастных случаев происходит при розжиге костров, готовке на гриле или посещении бани. Но чаще всего несчастные случаи на Ивановы дни происходят в обычных условиях. Алкоголь в день равноденствия может стать вспоминающим фактором для несчастных случаев, потому что под его воздействием пропадает чувство опасности. Поэтому стоить употреблять умеренно и быть более внимательным в отношении друзей и близких”, — сказал Киибус.

Статистика If за последние пять лет показывает, что количество ДТП в Ивановы дни уменьшается по крайней мере в два раза.

"Несмотря на то, что в Ивановы дни больше передвигаются на автомобиле, интересный факт, что за последние пять лет 24. июня в If зарегистрировано всего несколько произошедших в Таллинне ДТП. 23. июня заметно растет количество ДТП на Сааремаа, когда с материка отправляются на острова. Начиная с 25. июня, резко увеличивается количество ДТП в Ляянемаа и Таллине, когда возвращаются на материк”, — добавил Киибус.

Также связанные с домами и домашним имуществом ущербы в Ивановы дни похожи на обычное летнее время. В прошлом году во время Ивановых дней в If было зарегистрировано 35 ущербов имуществу, большинство из которых составляли аварии с водой и падения мобильных телефонов, были также проникновения в дома. Часто люди обнаруживали ущерб только при возвращении домой после длинных выходных.

Cоветы от If Kindlustus на Ивановы дни: