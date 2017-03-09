Статистика: автобусы и грузовые автомобили чаще являются причиной ДТП, чем легковушки

В последние годы частота случаев причинения ущерба значительно возросла, особенно в связи с большими транспортными средствами. Автобусами причиняют в среднем в три и грузовыми автомобилями в два раза чаще случаи страхования в дорожном движении, чем легковыми автомобилями.

Под частотой случаев причинения ущерба понимают количество страховых случаев на сто застрахованных транспортных средств. Средняя частота случаев причинения ущерба автобусами составила в 2016 году 17,36 и грузовыми автомобилями 13,06. ”Это означает, что каждым шестым автобусом с годичным договором страхования и каждым восьмым грузовым автомобилем с годичным договором страхования в течение года было обусловлено дорожно-транспортное происшествие”, — сказала Юлли Рейметс, руководитель отдела управления геоинфосистемами Эстонского фонда дорожного страхования.

По данным регистра дорожного страхования, в 2016 году в Эстонии отмечены 2301 случай с участием грузового автомобиля и 919 случаев с участием автобуса. Водители грузовых автомобилей причинили ущерб в 86 % случаев, водители автобусов причинили вред в 63 % случаев, в которых они были участниками.

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Рейметс добавила, что половина обусловленных автобусами случаев произошла при перестроении, обгоне или при отклонении на соседнюю полосу, много было также наездов сзади и повреждений при проезде мимо припаркованных транспортных средств. Грузовым автомобилем были обусловлены случаи при перестроении, пересечении перекрестка и на поворотах, а также совершались наезды сзади. Отмечалось также множество случаев, когда грузовым автомобилем причиняли ущерб при заднем ходе или при проезде мимо припаркованных транспортных средств.

”Снегопады и скользкая дорога значительно увеличивают количество случаев. Например, в ноябре 2016 года произошло 300 обусловленных грузовыми автомобилями случаев, а 2 ноября, когда начались снегопады и дороги стали скользкими, автобусами было обусловлено в день даже 8 дорожно-транспортных происшествий”, — констатировала Рейметс.

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Частота случаев причинения ущерба по годам

Автобусы

Грузовые автомобили

Легковые автомобили и транспортные средства малой грузоподъемности



