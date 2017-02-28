28.02.2017, 20:23

Старейшина волости Пука признан виновным в должностном преступлении

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rus.delfi.ee
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Heikki Kadaja
Heikki KadajaFoto: Reformierakonna koduleht

Во вторник Тартуский уездный суд признал старейшину волости Пука 51-летнего Хейкки Кадая виновным в фальсификации должностных документов и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Кроме того, чиновник должен будет покрыть судебные издержки на сумму 1545 евро.

Согласно обвинению, Кадая в период 2012-2013 гг подделывал различные документы, в том числе заключенные от имени волости договора купли-продажи. Собранные в ходе следствия доказательства позволяют утверждать, что в действительности данные сделки заключены не были. Всего в связи с этим из кассы волостной управы было выплачено более 1000 евро наличными.

В течение семи дней стороны должны сообщить о желании обжаловать решение.

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