Старейшина волости Пука признан виновным в должностном преступлении

Во вторник Тартуский уездный суд признал старейшину волости Пука 51-летнего Хейкки Кадая виновным в фальсификации должностных документов и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.
Кроме того, чиновник должен будет покрыть судебные издержки на сумму 1545 евро.
Согласно обвинению, Кадая в период 2012-2013 гг подделывал различные документы, в том числе заключенные от имени волости договора купли-продажи. Собранные в ходе следствия доказательства позволяют утверждать, что в действительности данные сделки заключены не были. Всего в связи с этим из кассы волостной управы было выплачено более 1000 евро наличными.
В течение семи дней стороны должны сообщить о желании обжаловать решение.