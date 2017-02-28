Старейшина волости Пука признан виновным в должностном преступлении

Heikki Kadaja Foto: Reformierakonna koduleht

Во вторник Тартуский уездный суд признал старейшину волости Пука 51-летнего Хейкки Кадая виновным в фальсификации должностных документов и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.