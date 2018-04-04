Среди высланных из Финляндии в прошлом году лиц было больше всего эстонских преступников

Финская полиция может выслать человека из страны, если у него отсутствует право пребывать на ее территории, и он не покидает ее добровольно. Самая большая группа иностранных граждан, высланных из Финляндии в прошлом году — граждане Эстонии, которым запретили въезд в страну в связи с преступлениями.

В прошлом году полиция Финляндии выслала из страны 2600 иностранцев, пятая часть которых получили отрицательное решение на свое ходатайство об убежище, передает Ilta-Sanomat.

Большая же часть лиц была выслана в связи с совершенным преступлением, из которых большинство являлись гражданами Эстонии. Как сообщает полиция, большинство высланных эстоноземельцев — неоднократно возвращавшиеся в страну лица, ведущие криминальный образ жизни.

Согласно данным полиции, в будущем число высланных из Финляндии лиц возрастет, так как сейчас в центрах содержания беженцев находится около10 000 беженцев, получивших отказ в предоставлении убежища. Из них примерно 7000 обжаловали решение.