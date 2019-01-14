Среди иностранцев, совращающих детей в Финляндии, превалируют граждане Ирака, Афганистана и Эстонии

Согласно статистике финской полиции, в 2018 году было подано 1400 заявлений о сексуальном совращении детей. 19% всех злоупотреблений совершили иностранцы, и эстонцы находятся на первых строчках этого рейтинга.
В 2017 году при этом поступило 1188 заявлений, что на 18% меньше, передает Yle.
По словам инспектора полиции Пекка Хейккинена, доля иностранцев во всех известных преступлениях сексуального характера в прошлом году составила 25,3% и 19,2% в преступлениях сексуального характера против детей.
Также Хейккинен отметил, что среди этих иностранцев превалируют граждане Ирака, Афганистана и Эстонии.