Среди иностранцев, совращающих детей в Финляндии, превалируют граждане Ирака, Афганистана и Эстонии

В 2017 году при этом поступило 1188 заявлений, что на 18% меньше, передает Yle.

По словам инспектора полиции Пекка Хейккинена, доля иностранцев во всех известных преступлениях сексуального характера в прошлом году составила 25,3% и 19,2% в преступлениях сексуального характера против детей.

Также Хейккинен отметил, что среди этих иностранцев превалируют граждане Ирака, Афганистана и Эстонии.