Среди бела дня на глазах у людей двое мальчиков жестоко избили третьего: никто не вмешался

Вчера социальные сети взорвал пост в группе на Facebook "Märgatud24 Pärnus", в котором очевидец описывает, как в Пярну двое мальчиков посреди улицы избивали ногами третьего, а стоящая поодаль компания просто с интересом наблюдала со стороны.

”Сегодня в 14:30 возле магазина Raba произошло избиение. Около 15 детей стояли и смотрели, как два мальчика избивали третьего. К тому времени, как я прибежал на место, они стянули с мальчика рюкзак и куртку и бросили в лужу. Мальчик лежал на земле, и его избивали ногами дальше. Увидев меня, они начали бравировать, но, когда стали звать полицию, конечно же, убежали”, — рассказывает автор и говорит, что узнал номер класса и уже сообщил в школу.

”Хочу отметить, что за все это время ни одна машина не остановилась, хотя избиение происходило возле дороги и в очень многолюдном месте”, — написал он.

”Безусловно, оставлять подобные случаи без внимания нельзя, и к ним следует относиться со всей серьезностью. Важно замечать происходящее с окружающими и помогать товарищам. При этом, конечно, нужно следить за тем, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Кроме публикаций в соцсетях, важно сообщать о подобных случаях в полицию. К настоящему моменту к нам сообщения о данном инциденте не поступало”, — прокомментировала старший участковый полиции Пярну Карин Уйбо.