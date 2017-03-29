Справки о нетрудоспособности. ЦеКриПо подозревает четверых врачей в коррупции

Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) предъявила подозрения в коррупции одному врачу из Торма и троим из Йыгевамаа.

По сообщению Лыунаской прокуратуры, есть основания полагать, что трое врачей в течение прошлого года предоставляли Департаменту социального страхования не отвечающие действительности данные о здоровье пациентов с целью обеспечить последним получение пенсии по нетрудоспособности. Один врач подозревается в посредничестве при даче взятки.

Согласно обвинениям, врачи диагностировали у части пациентов, ходатайствующих о получении пенсии по нетрудоспособности, различные проблемы со здоровьем без проведения осмотра (визита). В некоторых случаях врачи подделывали описания состояния здоровья пациентов и диагностировали болезни, которых у пациента либо вовсе не было, либо были, но не в указанной степени тяжести.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратура Марге Пюсс, на основании собранных в ходе расследования данных можно предположить, что необходимые справки выписывались пациентам в обмен на взятки. ”По данным следствия, некоторые люди необоснованно получали пенсию по нетрудоспособности, и на основании собранной в ходе следствия информации есть основания полагать, что таких людей еще больше”, — сказала Пюсс.

Директор антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Мати Омблер говорит, что каждый такой эпизод должен становиться достоянием общественности с целью предотвращения в будущем подделки взамен на какое-либо благо документов для получения государственных пособий.

”Даже согласно врачебному кодексу, врач не должен получать за свою работу никаких материальных благ, кроме зарплаты или условленного вознаграждения. Получение взятки неизбежно бросает тень на имидж работников здравоохранения и подрывает доверие. Надеюсь, что при помощи выявления подобных плохих примеров возможно изменить к лучшему культуру медицины и врачебную этику. Крайне важно сообщать о каждом подозрительном случае, иначе могут пострадать пациенты, действительно нуждающиеся в поддержке, но из-за нечестности врача могут ее не получить”, — сказал Омблер.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подобного рода случаях, сообщить об этом либо по номеру 746 8504, либо по электронной почте korruptsioonivihje@politsei.ee.

Досудебное производство ведет антикоррупционное бюро Центральной криминальной полиции под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.