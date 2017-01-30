Спасший тонувшего у Горхолла мужчину: я так и не понял, как он оказался в воде

По словам Мартина, спасшего в воскресенье вечером у Горхолла тонувшего мужчину, потерпевший был даже не в силах кричать, а лишь хрипел.

Мартин говорит, что он и его девушка заметили его в воде случайно. ”Когда мы подошли к причалу, то я услышал, как то-то задыхается, — рассказал Мартин Delfi. — Сначала я подумал, что эти звуки издают волны, но, посмотрев по сторонам, увидел в воде что-то. Я по-прежнему не понимал, что это. Когда мы подошли поближе, стало ясно, что это хрипит человек”.

”Он не звал на помощь. Примерно в 25 метрах наслаждались видами другие люди. Если бы он хоть раз позвал на помощь, они бы услышали”, — добавил Мартин.

Упавшему в море мужчине повезло: ему удалось схватиться за торчавшую из воды трубу, да и волны были несильные. Кроме того, рядом находились большие выдающиеся над поверхностью воды камни, спрыгнув на которые поспешившим ему на помощь мужчинам (Мартину помог еще один прохожий) удалось вытащить тонущего на берег.

”Мы посадили его в машину и включили обогрев. Газа тоже немного прибавили, чтобы быстрее нагрелось. Я даже не понял, как он оказался в воде. Я пытался спросить его имя, но точно не понял. Вроде, он пробурчал, что Теэт. Я спросил, что же конкретно произошло, на что он сказал лишь одно слово: алкоголь”.

Через пять минут на место прибыли и спасатели, еще через две — скорая.