Спасательный департамент: за первые дни августа утонуло уже 9 человек

Долгожданная теплая погода повлекла за собой резкий скачек смертей на воде. Если в июне и июле соответственно утонули по 5 человек за месяц, то в августе вода унесла уже 9 жизней. Например, за три летних месяца 2016 года утонуло 10 человек, значится в пресс-релизе.

Только за последние сутки поступило сообщение о трех утопленниках. Вчера утром было найдено тело утонувшего мужчины в открытом бассейне в Кохтла-Явре. Утонувший молодой человек употреблял около бассейна алкогольные напитки. Когда его друзья ушли, то молодой человек остался и решил сходить искупаться и утонул.

10 часов спустя, в уезде Тарту в озере утонул 15-летний молодой человек. Полиция ведет расследование.

Утром 17 августа вблизи причала Таллиннского порта спасатели вытащили из воды еще одного утопленника.

В августе утонуло 8 мужчин и одна женщина. Всего в этом году утонуло 36 человек.

В ближайшее время Спасательный департамент проведет ряд мероприятий, где расскажет всем желающим о безопасности на воде и у водоемов. Сегодня проходит день безопасности в Пятну, а 20 августа в рамках семейного праздника у Таллиннской телебашни.

Хорошую погоду обещают и на следующей неделе. Спасательный департамент призывает всех быть бдительными, беречь себя и своих близких.

· Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо одевать спасательный жилет. Также стоит позаботится, чтобы спасательный жилет был одет и у ваших близких. В 2016 году каждый третий утонул в озере, поэтому стоит помнить, что спасательный жилет необходимо использовать, находясь не только в открытом море, а также находясь на реке, озере и маленьких водоемах. Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит одевать уже до того как садитесь в лодку. Позже, находясь уже в воде, надеть спасательный жилет будет практически невозможно.

· Алкоголь и купание — не совместимы. Находясь у водоема стоит присматривать за своими друзами и близкими и ни в коем случае не разрешать им идти купаться в состоянии алкогольного опьянения.

· За детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Неправильно думать, что, если ребёнок идёт купаться с надувным кругом, то он в безопасности. Бывают случаи когда ребёнок переворачивается головой вниз и обратно без посторонней помощи ему практически невозможно перевернуться обратно. Ни детям, ни взрослым не рекомендуется заплывать далеко, так как может произойти что—либо непредвиденное.

· Спасательный департамент не советует заходить в воду в неизвестном месте.