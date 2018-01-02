Спасательный департамент: самая большая вероятность пострадать при пожаре — 5 февраля

В начале Нового года всех всегда интересует, чего же ожидать от года следующего, чего стоит бояться и как это предотвратить. Статистика Спасательного департамента показывает, что бояться следует первых одиннадцати дней каждого месяца и особенно пятого февраля.

Отдел развития Спасательного департамента проанализировал пожары последних восьми лет. Выяснилось, что согласно статистике, самая большая вероятность пострадать при пожаре выпадает на пятое февраля. На протяжение восьми лет в этот день в 8 пожарах пострадали 14 человек!

Как уже было сказано, выше, наибольшая вероятность пострадать в пожарах выпала на числа месяца с 1 по 11, так как за последние восемь лет именно на данный временной промежуток приходится почти половина или 43% от всего количества пострадавших в пожарах. Особенно нужно быть осторожными 5, 8 и 11 числа каждого месяца. Если говорить о самых пожароопасных месяцах, то следует упомянуть январь, февраль и октябрь.

Как предотвратить?

Для того, чтобы защитить свой дом, обратите внимание на … потолок. Если там еще нет дымового датчика (в исправном состоянии!), то установите его, не откладывая, потому что именно этот нехитрый прибор возвестит вам о пожаре в самом его начале, а это уменьшит риск пострадать.

В январе, феврале и октябре обратите внимание на свои печи и электроприборы. Каждый четвертый пожар в жилом помещении берет начало из-за неисправных электроприборов и систем, и это, к сожалению, становится тенденцией.

Поскольку из статистики следует, что несчастья случаются чаще в начале месяца, то в этот период нужно быть особенно внимательными к своему окружению, держать руку она пульсе и обязательно реагировать, заметив людей в беде или возможность попадания их в эту беду. Помните, что безопасность вашего дома зависит от всех его жителей.

Счастливый август

Статистика Спасательного департамента показывает, что август в плане возможных несчастий и пострадавших — самый спокойный месяц. В августе реже, чем в другое время, случаются происшествия с пострадавшими. А из счастливых чисел самым счастливым оказалось 16 число каждого месяца.