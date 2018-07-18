Спасательный департамент: пожар в Тарту произошел из-за попавших на банки солнечных лучей, никакого взрыва не было

Лыунаский центр спасения сообщил, что во время пожара, который произошел в Тарту в понедельник, никакого взрыва не было, а само возгорание началось с попадания через окно лучей солнца на стеклянные банки, которые стояли на чердаке.

Похожий на взрыв звук — результат падения окна.

Ранее сообщалось, что 16 июля утром в Тарту в одном из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого произошел пожар. Жители дома были эвакуированы.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме, расположенном в районе Карлова, на улице Линда, 4.

По сообщению фотографа Delfi, под давлением жара крыша дома развалилась и ее обломки упали на улицу. В ходе работ по тушению спасатели сняли часть крыши и стены. На месте находились три пожарные машины, полиция и аварийная служба. Улицы Линда, Ынне и Толстой были закрыты для движения.

По данным Delfi, инцидент произошел в квартире, в которой проживает молодая многодетная семья.