27.11.2018, 14:20

Спасательный департамент: количество вызовов, связанных с газом, увеличилось


rus.delfi.ee
EST
Eesti Kulinaaria Instituut
Foto: Rauno Volmar

Каждую неделю Спасательный департамент реагирует на вызовы, связанные с угарным газом, как в дома с газовым, так и печным отоплением. Чтобы избежать несчастного случая стоит убедится, что отопительные системы в рабочем состоянии и их регулярно обслуживают. Только датчик угарного газа сможет своевременно определить наличие угарного газа в помещении.

По состоянию на 22 ноября 2018 года в Спасательном департаменте зарегистрировано 446 случая с газом (все случаи с газом, включая и угарный газ). Данное количество вызовов уже превышает количество вызовов за прошлый год в целом. Тогда спасатели выехали на 416 случая с газом.

”Угарный газ может образоваться даже от пригоревшей на плите еды, но обычно угарный газ возникает от рано закрытой печной заслонки, плохо отрегулированной газовой плиты или газового бойлера с плохой тягой. Поэтому стоит помнить, что отравление угарным газом может произойти и тогда, когда нет процесса горения”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Дымовой датчик — незаменимый помощник в обнаружении возгорания на ранней стадии, а для обнаружения угарного газа в помещении может помочь только датчик угарного газа. Так как по своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ, то и распространяется он совершенно незаметно для человека. Чаще всего при пожарах люди погибают именно вследствие вдыхания отравляющего дыма.

В последнее время многие спрашивают, как и куда правильно устанавливать датчик угарного газа. Правильный ответ — устанавливать датчик угарного газа стоит согласно инструкции производителя. Датчики угарного газа очень разные и поэтому их требования к их установке могут быть весьма разными”, — пояснила Тяхе. В случае многоэтажного жилья датчик угарного газа необходимо установить на каждом этаже, и при возможности в каждую спальню.

Работоспособность датчика угарного газа необходимо проверять раз в месяц, нажав на тест-кнопку. Сигнал даст знать, что датчик в рабочем состоянии. Датчик угарного газа необходимо регулярно протирать от пыли. Для этого стоит использовать пылесос или тряпку.

Так как по своим свойствам угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, а дымовой датчик срабатывает на визуальный дым, то поэтому дымовой датчик не способен среагировать на угарный газ. Это два совершенно разных прибора. Поэтому датчик угарного газа — это единственный прибор способный обнаружить угарный газ.

Если срабатывает датчик угарного газа необходимо быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить помещение. Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно выведите человека на свежий воздух и вызовите скорую. Выключите все отопительные системы, потушите огонь в печке или плите и откройте затворку печи. На место вызовите техника и не включайте отопительные приборы пока они тщательно не проверены профессионалом.

С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка. Особенно важно это для квартир и домов в которых используется газовые бойлеры. Датчик угарного газа Спасательный департамент советует установить и в том случае, если в доме печное отопление, камин, плита, котел и прочее. И такие отопительные приборы могут способствовать возникновению опасного угарного газа.

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