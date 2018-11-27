Спасательный департамент: количество вызовов, связанных с газом, увеличилось

По состоянию на 22 ноября 2018 года в Спасательном департаменте зарегистрировано 446 случая с газом (все случаи с газом, включая и угарный газ). Данное количество вызовов уже превышает количество вызовов за прошлый год в целом. Тогда спасатели выехали на 416 случая с газом.

”Угарный газ может образоваться даже от пригоревшей на плите еды, но обычно угарный газ возникает от рано закрытой печной заслонки, плохо отрегулированной газовой плиты или газового бойлера с плохой тягой. Поэтому стоит помнить, что отравление угарным газом может произойти и тогда, когда нет процесса горения”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Дымовой датчик — незаменимый помощник в обнаружении возгорания на ранней стадии, а для обнаружения угарного газа в помещении может помочь только датчик угарного газа. Так как по своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ, то и распространяется он совершенно незаметно для человека. Чаще всего при пожарах люди погибают именно вследствие вдыхания отравляющего дыма.