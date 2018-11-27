Спасательный департамент: количество вызовов, связанных с газом, увеличилось

В последнее время многие спрашивают, как и куда правильно устанавливать датчик угарного газа. Правильный ответ — устанавливать датчик угарного газа стоит согласно инструкции производителя. Датчики угарного газа очень разные и поэтому их требования к их установке могут быть весьма разными”, — пояснила Тяхе. В случае многоэтажного жилья датчик угарного газа необходимо установить на каждом этаже, и при возможности в каждую спальню.
Работоспособность датчика угарного газа необходимо проверять раз в месяц, нажав на тест-кнопку. Сигнал даст знать, что датчик в рабочем состоянии. Датчик угарного газа необходимо регулярно протирать от пыли. Для этого стоит использовать пылесос или тряпку.
Так как по своим свойствам угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса, а дымовой датчик срабатывает на визуальный дым, то поэтому дымовой датчик не способен среагировать на угарный газ. Это два совершенно разных прибора. Поэтому датчик угарного газа — это единственный прибор способный обнаружить угарный газ.
Если срабатывает датчик угарного газа необходимо быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить помещение. Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно выведите человека на свежий воздух и вызовите скорую. Выключите все отопительные системы, потушите огонь в печке или плите и откройте затворку печи. На место вызовите техника и не включайте отопительные приборы пока они тщательно не проверены профессионалом.
С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка. Особенно важно это для квартир и домов в которых используется газовые бойлеры. Датчик угарного газа Спасательный департамент советует установить и в том случае, если в доме печное отопление, камин, плита, котел и прочее. И такие отопительные приборы могут способствовать возникновению опасного угарного газа.