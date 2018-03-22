Спасательная операция на море: пассажиру Tallink стало плохо, за ним прилетел вертолет

В среду поздно вечером одному из пассажиров Tallink стал онастолько плохо, что помощи судового врача было недостаточно. Мужчина был доставлен на вертолете в больницу.

Пресс-секретарь Tallink Катри Линк подтвердила Delfi, что в среду около 22:30 на следовавшем из Стокгольма в Таллинн корабле Baltic Queen пассажиру понадобилась медицинская помощь в связи с проблемами со здоровьем.

"Судебный врач оказал пассажиру первую помощь и поставил диагноз. Для того, чтобы оказать соответствующую состоянию пассажира медицинскую помощь, был вызван вертолет, и пассажир был доставлен в больницу в Швеции", — объяснила она.

Судно же продолжило свой путь в Таллинн.