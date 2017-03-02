02.03.2017, 13:02

Спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры в Нымме


rus.delfi.ee
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Спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры в Нымме
Foto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Сегодня ночью на кухне находящейся в Нымме квартиры загорелось мусорное ведро. Находившемуся в квартире мужчине понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться оттуда.

В 01:25 в Центр тревоги поступило сообщение с улицы Валдеку в Таллинне, где из окна одной квартиры шел дым, а в окне был виден человек.

Спасатели вошли в находящуюся на втором этаже квартиру, из которой шел запах дыма. В квартире находился мужчина, которому спасатели помогли выбраться из квартиры и отвели сотрудникам скорой помощи.

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