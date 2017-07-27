Спасатели: не разрешайте детям плавать в море на матрасе, это опасно для жизни!

Спасательный департамент напоминаем родителям, что плескаясь в море на надувном матрасе, дети подвергаются очень большой опасности.

26 июля в 16:14 Центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Хяэдемеэсте в деревне Треймани в море был замечен человек с матрасом. На месте событий выяснилось, что в воде матрас выскользнул из рук детей и остался качаться в море, передает Ляэнеский спасательный центр.

Спасательный департамент напоминает всем наслаждающимся летом о том, что надувной матрас — это определенно не та вещь, с которой стоит отпускать детей в воду на море. ”Цель надувного матраса все-таки в том, чтобы предложить мягкую опору во время отдыха и на твердой поверхности. Разрешая детям идти в воду с матрасом, вы подвергаете их жизни очень большой опасности!”, — сообщил Спасательный департамент. Важно также объяснить детям, какими могут быть последствия плескания в море на надувном матрасе.

”Такие события происходят каждый год. Дети, которые веселятся в море с матрасом оказываются в опасности, потому что неожиданно усилившийся ветер и большие вольные относят их дальше от берега. К счастью, не случалось ничего серьезного. Находясь с семьей около водоема, всегда следует присматривать за маленькими посетителями пляжа, а не концентрироваться только на своих солнечных ваннах”, — заключил департамент.