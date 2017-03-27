Союз сексуального здоровья: в Эстонии ежедневно проиходит 6 случаев насилия в близких отношениях

В Европе каждая третья женщина подвергается физическому или сексуальному насилию. Такие данные предоставило Европейское агентство по правам человека, проведя крупнейшее в истории исследование на тему насилия в отношении женщин, сообщает Эстонский союз сексуального здоровья.

В опросе приняли участие 42 тысячи жительниц Старого Света. В Европе только в 15 странах из 46 работают национальные телефоны доверия. В женских приютах не хватает более 47 000 мест, также не хватает центров поддержки для жертв насилия.

Эстонская полиция регистрирует в среднем 2500 случаев насилия в близких отношениях (в отношении партнера/партнерши, супруга/супруги и/или других близких) в год — это примерно 6 случаев ежедневно. Но множество случаев насилия, предположительно, даже большинство из них, остаются незарегистрированными — из чувства стыда или опасений, что никто не поверит, или из чувства страха и боязни за свою жизнь жертвы о них просто не сообщают.

В Эстонии работают приюты и центры помощи для женщин и детей, пострадавших от семейного насилия, в которых можно получить услуги поддержки. Эстония является также одной из тех стран, где работает круглосуточный телефон доверия, по которому предоставляется поддержка жертвам насилия. Однако, несмотря на эти возможности, существует немало проблем, являющихся причинами семейного насилия.

Например, разница в оплате труда, которая может привести к финансовой зависимости женщины от мужчины, вследствие чего женщина часто вынуждена мириться с домашним насилием. Если государство через свои ведомства и системы поддержки не будет всерьез прислушиваться к просьбе о помощи жертв семейного насилия, то, в конце концов, жертвы откажутся обращаться за помощью и будут регулярно возвращаться к насильственным отношениям.

В конце концов, оплачиваем последствия насильственных действий мы, налогоплательщики. По данным Министерства социальных дел в 2016 году в Эстонии было израсходовано 116,5 млн евро на ликвидацию последствий семейного насилия.

По данным, связанного с сексуальным насилием, исследования Института открытого общества Эстонии почти половина населения, как мужчины, так и женщины в равной степени согласились с утверждением, что женщины сами провоцируют мужчину на совершение изнасилования выбором своей одежды. Более трети считают, что если человек стал жертвой насилия и непосредственно до акта насилия употреблял алкоголь, то он сам частично ответственен за то, что произошло — к счастью, среди молодежи подобное отношение к такой ситуации встречается реже, чем у пожилых людей.

Каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина считают, что человек, позволивший себя поцеловать или обнять, более не имеет права отказаться от секса. Небольшая, но значительная часть населения считает, что принуждение к половому акту своего супруга или партнера не является сексуальным насилием.

”Насилию нет оправдания”, ”Открой глаза”, ”Больше не молчи” и множество других кампаний во всем мире направлены на защиту жертв сексуального насилия. Из года в год неправительственные организации прикладывают усилия для распространения информации о насилии, публикуют шокирующие цифры, предоставляют информацию о том, где можно получить помощь и какие специалисты готовы помочь жертвам.

Несмотря на то, что общество обращает внимание на проблему насилия, к сожалению, статистика остается тревожной. По данным исследования о глобальной распространенности насилия, опубликованного ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера по сексу, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. До 38% убийств женщин в мире совершается их партнерами по сексу мужского пола. В 2015 году в Эстонии было зафиксировано 500 преступлений на сексуальной почве, что на 35% больше, чем в 2014 году.

Так что же такое сексуальное насилие?

Сексуальное насилие — это любой сексуальный акт, попытка его совершения или другие действия, направленные в отношении сексуальности человека с использованием принудительных мер. Сексуальное насилие имеет серьёзные последствия для физического и психического здоровья. Оно не только вызывает физические травмы, но и увеличивает риск возникновения проблем сексуального и репродуктивного здоровья, имеющих как незамедлительные, так и долгосрочные последствия.

Если Вы стали жертвой сексуального насилия…

• Постарайтесь пойти туда, где Вы почувствуете себя в безопасности.

• Будьте в тепле и пейте много жидкости.

• При возможности попросите человека, которому доверяете, побыть рядом с Вами.

• Попросите своего семейного врача или врача в больнице произвести осмотр и задокументировать все повреждения.

• Если Вы хотите возбудить судебное дело, свяжитесь с полицией, чтобы Вам при первой же возможности сделали судебно-медицинский осмотр.

Как справиться с травмой после сексуального насилия

Дайте ситуации утрястись. В период восстановления может появиться отсутствие желания заботиться о себе, или проблемы с тем, чтобы на этом сосредоточиться, но сон и питание все же очень важны. Если вдобавок к пережитому прибавится усталость и голод, ситуация может показаться даже еще более страшной. Никто не должен справляться с такой ситуацией самостоятельно.

Изнасилование — очень интимная травма, и многие пострадавшие не рассказывают об этом никому, даже своим близким. Но нести груз переживаний лишь на своих плечах — слишком большое испытание для психики. Необходимо поделиться своими чувствами и мыслями с близким человеком.

Всегда есть возможность рассказать о случившемся, связавшись с молодежным консультационным центром Amor в Таллинне по адресу Марди 3, тел. 51 223 88.

Можно также обратиться в службу помощи жертвам (www.ohvriabi.ee, телефон 5650 9559) или позвонить по номеру телефона доверия 1492.