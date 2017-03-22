Совершивший ДТП в Норвегии эстонский алководитель утверждает, что напился уже после аварии

Во вторник в Норвегии, в Сарпсборге, произошно ДТП: водитель грузовика родом из Эстонии выехал с дороги. Выяснилось, что он был пьян.

Это произошло в районе Сарпсборга Грессдаль ранним утром вторника. Водитель грузовика с полуприцепом не справился с поворотом, и прицеп улетел в поле. Полиция задержала водителя из Эстонии.

”Он был весьма пьян и дунул далеко за дозводленную границу”, — поведал управлявший операцией полицейский Том Сандберг.

Сам же водитель утверждал, что начал пить уже после того, как выехал с дороги. Поэтому он был доставлен в участок.

”Мы должны были установить: опьянение повышается или понижается, для этого надо было взять кровь на анализ”, — объяснил Сандберг.

То, что транспортное средство выехало с узкой дороги в дачном районе, по словам Сандберга, может указывать на то, что водитель заблудился.

Автомобиль принадлежит предприятию PostNord. Пресс-секретарь Бьёрн Торвальдсен сказал, что подобный случай — абсолютно недопустим, и вряд ли водитель продолжит трудиться на благо PostNord.