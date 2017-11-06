Совершившего в Нарве самоподжог мужчину наказали десятью сутками ареста

В пятницу суд назначил мужчине, который 15 октября пытался совершить в Нарве на Петровской площади самоподжог, наказание в виде десяти суток ареста.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Дмитрия Наролина, выражать свое мнение не запрещено, но запрещено делать это, подвергая опасности окружающих.

Напомним, что 65-летний мужчина протестовал против правительства Эстонии. Было возбуждено дело о проступке на основании статьи о нарушении общественного порядка.

Данный человек ранее попадал в орбиту внимания правоохранительных органов в связи с нарушениями ПДД.