Совершившая смертельное переливание медсестра получила условный срок

Сегодня Харьюский уездный суд признал 56-летнюю Надежду Соосаар виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком в 3 года.

Также суд отметил наличие исключительных обстоятельств, которые влекут за собой выплату нематериального ущерба. ”Если человек помещается в больницу для получения помощи, а вместо этого умирает там из-за неправильного лечения, то это и есть исключительные обстоятельства”, — сказал судья. В связи с этим Северо-Эстонская региональная больница и Соосаар должны будут выплатить по гражданскому иску солидарно 11 000 евро.

Согласно обвинению, Надежда Соосаар в ходе исполнения своих рабочих обязанностей медсестры в Северо-Эстонской региональной больнице сделала переливание крови пациенту, который на самом деле в этом не нуждался и который в результате случившегося вечером того же дня скончался.

О намерении обжаловать решение следует сообщить суду в течение 7 дней.