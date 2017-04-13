13.04.2017, 11:27

Совершавший опасные маневры пьяный водитель Ecolines получил штраф

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Ecolines'i bussijuhid Tartus
Ecolines'i bussijuhid TartusFoto: Piia Puuraid

Полиция оштрафовала севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения водителя автобуса Ecolines, которого задержали в Пярнумаа в результате наводки от пассажира.

Произошедший в ноябре прошлого года инцидент получил продолжение: полиция завершила производство и наказала водителя денежным штрафом, размер которого не разглашается, пишет Õhtuleht.

В ноябре прошлого года полиция получила сообщение, что в сторону пограничного пункта Икла направляется рейсовый автобус, выполняющий странные и опасные маневры. В итоге полицейские остановили за 20 километров до границы автобус Ecolines, направлявшийся в Ригу.

Оказалось, что 50-летний водитель автобуса был пьян. Одна из пассажирок, имевшая водительские права соответствующей категории, предложила сесть да руль, чтобы доехать до границы. На границе пассажиры пересели в другой подоспевший автобус, который довез их до Риги.

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